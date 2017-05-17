Парламентский комитет отложил законопроект о запрете расследовать уже закрытые дела

Законопроект не нравится НАБУ и Генпрокуратуре. Без решения комитета законопроект не может быть вынесен в зал Верховной Рады.

Законопроект №6220 пока рассматривать не будут Василий Артюшенко, ZN.UA

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроекта №6220 относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований для закрытия уголовного производства.

"В связи с обращением директора (НАБУ) Артема Сытника, в связи с тем, что есть обращение от наших коллег по борьбе с коррупцией, в том числе и международных, я предлагаю этот законопроект перенести. Далее мы будем проводить консультации, Т.е. в зал мы его не пускаем",- озвучил Кожемякин решение, которое поддержали члены комитета

По его словам будет сформирована рабочая группа, которая будет работать над законодательной инициативой "После этого он может быть повторно вынесен на рассмотрение комитета", - добавил глава комитета.

При этом он подчеркнул, что без решения комитета законопроект не может быть вынесен в зал Верховной Рады.

Ранее НАБУ обратилось к депутатам Верховной Рады с призывом не принимать законопроект №6220.

В Генеральной прокуратуре также назвали проект №6220 "концептуально неприемлемым".