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Опубликовано видео с места убийства экс-главы "Укрспирта"

30 мая в 13:10

На месте инцидента работают правоохранители.

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Появилось видео с места убийства Виктора Панкова
Оксана Блищик / Facebook
В сети опубликовано видео с места убийства бывшего исполняющего обязанности директора ГП "Укрспирт", советника нынешнего директора предприятия Виктора Панкова в Киеве.

На отснятых кадрах можно увидеть, как на месте инцидента возле тела убитого работают правоохранители.

Смотрите фото: Опубликованы фотографии с места убийства экс-главы ГП "Укрспирт"

Напомним, утром 30 мая неизвестные выстрелами в спину застрелили Панкова на улице Михаила Гришко в Дарницком районе Киева.

Судмедэксперт насчитал на теле убитого четыре огнестрельных ранения, полицейские изъяли с места убийства 9-миллиметровую гильзу.

Злоумышленники скрылись с места происшествия на красном автомобиле. Правоохранители объявили в городе план "Перехват". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги убийство правоохранители видео
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