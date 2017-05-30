Опубликовано видео с места убийства экс-главы "Укрспирта"

На месте инцидента работают правоохранители.

Появилось видео с места убийства Виктора Панкова Оксана Блищик / Facebook

В сети опубликовано видео с местабывшего исполняющего обязанности директора ГП "Укрспирт", советника нынешнего директора предприятия Виктора Панкова в Киеве.

На отснятых кадрах можно увидеть, как на месте инцидента возле тела убитого работают правоохранители.

Напомним, утром 30 мая неизвестные выстрелами в спину застрелили Панкова на улице Михаила Гришко в Дарницком районе Киева.

Судмедэксперт насчитал на теле убитого четыре огнестрельных ранения, полицейские изъяли с места убийства 9-миллиметровую гильзу.

Злоумышленники скрылись с места происшествия на красном автомобиле. Правоохранители объявили в городе план "Перехват".