Опубликовано видео с места убийства экс-главы "Укрспирта"

На месте инцидента работают правоохранители.
На отснятых кадрах можно увидеть, как на месте инцидента возле тела убитого работают правоохранители.
Напомним, утром 30 мая неизвестные выстрелами в спину застрелили Панкова на улице Михаила Гришко в Дарницком районе Киева.
Судмедэксперт насчитал на теле убитого четыре огнестрельных ранения, полицейские изъяли с места убийства 9-миллиметровую гильзу.
Злоумышленники скрылись с места происшествия на красном автомобиле. Правоохранители объявили в городе план "Перехват".ZN.UA