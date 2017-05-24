Охранника Яроша оставили под стражей

Суд отказался переводить его под домашний арест.
Охранника Яроша не отпустят домой
Василий Артюшенко, ZN.UA
Апелляционный суд Днепропетровской области оставил стрелявшего в таксиста охранника народного депутата Дмитрия Яроша
под стражей на 60 дней без права освобождения под залог, передает "Радио Свобода
".
Защита просила замену меры пресечения на домашний арест, поскольку подзащитный нуждается в госпитализации. У того после случая с таксистом якобы сломаны пальцы рук, многочисленные ссадины и ушибы на теле.
Адвокат настаивает на том, что охранник был избит группой таксистов и применил огнестрельное оружие как самооборону.
Охраннику Яроша, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения таксисту, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права освобождения под залог.
Напомним, 14 мая в городе Каменское Днепропетровской области произошло столкновение с применением оружия. "Нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" вызвало их бурную реакцию и они решили силой требовать ответа. По словам очевидцев, двое пассажиров нанесли удар водителю сзади, ... во время ссоры пассажиры такси начали бить машину. Один из них прострелил водителю такси обе ноги", - пишет издание "Украинская правда". В результате столкновения ранения получили два человека.
Пассажирами такси оказались члены Общественного объединения "ДИЯ" и охранники Дмитрия Яроша. В ОО "Государственная инициатива Яроша" заявили, что охранник Роман не стрелял в таксиста, но не сдержался его собрат Михаил, который в течение четырех лет не получал реабилитации от участия в боях на Востоке Украины.
По материалам:
Радіо Свобода