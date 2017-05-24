Охранника Яроша оставили под стражей

Суд отказался переводить его под домашний арест.

Охранника Яроша не отпустят домой Василий Артюшенко, ZN.UA Апелляционный суд Днепропетровской области оставил стрелявшего в таксиста охранника народного депутата Дмитрия Яроша под стражей на 60 дней без права освобождения под залог, передает "Радио Свобода ".

Защита просила замену меры пресечения на домашний арест, поскольку подзащитный нуждается в госпитализации. У того после случая с таксистом якобы сломаны пальцы рук, многочисленные ссадины и ушибы на теле.

Адвокат настаивает на том, что охранник был избит группой таксистов и применил огнестрельное оружие как самооборону.

Охраннику Яроша, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения таксисту , избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права освобождения под залог.