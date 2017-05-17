Ярош признал причастность своего охранника к стрельбе в таксиста в Каменском

Народный депутат заинтересовался освещением этого события российскими СМИ и предложил СБУ обратить внимание на комментарии пользователей.

Ярош не оправдывает действия собственного охранника Василий Артюшенко, ZN.UA

Народный депутат Украиныпрокомментировал ситуацию с нападением своего охранника на таксиста в Каменском Днепропетровской области.

"Ну, что же... Когда эмоции немного улеглись и есть более-менее объективная информация, можно дать короткий комментарий. Михаил – не просто мой охранник, а боевой побратим, который прошел Майдан и по сегодняшний день принимает активное участие в боях русско-украинской войны. Во время боевых столкновений вел себя героически и был примером для друзей", - написал он на своей странице в Facebook.

Политик признал, что участие в АТО и наличие боевых подвигов не является "индульгенцией, освобождающей от всех грехов". Но попросил общественность с пониманием отнестись к изменениям психики и личности, которые влекут за собой такие испытания.

"Людей прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. На войне идентификация "свой-чужой", понятие "справедливо-несправедливо", "правда-ложь" сильно обостряются. Ребята держатся годами, а потом в один момент срываются и последствия плохие. Мы не ищем жалости, просто просим о понимании", - пояснил он.

Кроме того, отметил, что должностные инструкции относительно того, как именно следует праздновать собственный день рождения, охранник получил, но не выполнил.

"Конкретные инструкции, как себя вести, отмечая свой День рождения он имел и их нарушил. За что будет нести заслуженное наказание", - подчеркнул Ярош.

Бывший лидер "Правого сектора" также отказался от любого давления на следствие и суд.

"Давить на следствие и суд, кричать о "зраде" и "политических преследованиях добровольцев" не буду. От правоохранителей требовал и требую человеческого отношения ко всем, без исключения, гражданам. Юридическая и медицинская помощь Михаилу предоставляется всесторонняя", - отметил народный депутат.

Наиболее показательным, по мнению Дмитрия Яроша, является то, что инцидентом в Каменском чрезмерно заинтересовались пропагандистские российские СМИ и представители "Оппозиционного блока ".

"Показательно, что в той информационной истерии, которую развернули вокруг вышеупомянутого конфликта, на первом плане кремлевские СМИ, "Оппоблок" и их разношерстные сторонники. Посоветовал ребятам из СБУ заняться отслеживанием комментариев в сети. Наши аналитики увидели много интересных нюансов", - подчеркнул политик.

Внимание! Данное видео содержит сцены насилия.



Напомним, 14 мая в городе Каменское Днепропетровской области произошло столкновение с применением оружия. "Нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" вызвало их бурную реакцию и они решили силой требовать ответа. По словам очевидцев, двое пассажиров нанесли удар водителю сзади, ... во время ссоры пассажиры такси начали бить машину. Один из них прострелил водителю такси обе ноги", - пишет издание "Украинская правда". В результате столкновения ранения получили два человека.

Пассажирами такси оказались члены Общественного объединения "ДИЯ" и охранники Дмитрия Яроша. В ОО "Государственная инициатива Яроша" заявили, что охранник Роман не стрелял в таксиста, но не сдержался его собрат Михаил, который в течение четырех лет не получал реабилитации от участия в боях на Востоке Украины.