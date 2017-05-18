Охранника Яроша арестовали на 60 суток - адвокат

Он подозревается в нанесении огнестрельного ранения таксисту.
Посадили в СИЗО охранника Яроша
Василий Артюшенко, ZN.UA
Охраннику Яроша, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения таксисту
, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права освобождения под залог, сообщил адвокат подозреваемого Сергей Погосян.
По словам адвоката, у него после инцидента с таксистами у того сломаны пальцы рук, есть многочисленные ссадины и ушибы на теле.
"Что меня сразу удивило и возмутило: Навроцкий был в ужасном состоянии, неадекватном, физически не мог разговаривать, голова перебинтована, глаз заплыл, вся правая сторона онемела, он фактически даже ничего подписывать не мог, весь в крови, говорить мог только "да" и "нет". Он даже не мог понять, что происходит... Перелом пальцев руки обнаружили только на следующий день, когда по нашему настоянию сделали рентген", - сказал Сергей Погосян.
По словам адвоката, сторона защиты настаивает на самобороне подзащитного и составе преступления в действиях таксистов, которые в ходе конфликта применили против пассажиров биты.
По материалам:
Радіо Свобода
Напомним, 14 мая в городе Каменское Днепропетровской области произошло столкновение с применением оружия. "Нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" вызвало их бурную реакцию и они решили силой требовать ответа. По словам очевидцев, двое пассажиров нанесли удар водителю сзади, ... во время ссоры пассажиры такси начали бить машину. Один из них прострелил водителю такси обе ноги", - пишет издание "Украинская правда". В результате столкновения ранения получили два человека.
Пассажирами такси оказались члены Общественного объединения "ДИЯ" и охранники Дмитрия Яроша. В ОО "Государственная инициатива Яроша" заявили, что охранник Роман не стрелял в таксиста, но не сдержался его собрат Михаил, который в течение четырех лет не получал реабилитации от участия в боях на Востоке Украины.