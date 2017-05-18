Охранника Яроша арестовали на 60 суток - адвокат

Он подозревается в нанесении огнестрельного ранения таксисту.

Посадили в СИЗО охранника Яроша Василий Артюшенко, ZN.UA Охраннику Яроша, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения таксисту , избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права освобождения под залог, сообщил адвокат подозреваемого Сергей Погосян.

По словам адвоката, у него после инцидента с таксистами у того сломаны пальцы рук, есть многочисленные ссадины и ушибы на теле.

"Что меня сразу удивило и возмутило: Навроцкий был в ужасном состоянии, неадекватном, физически не мог разговаривать, голова перебинтована, глаз заплыл, вся правая сторона онемела, он фактически даже ничего подписывать не мог, весь в крови, говорить мог только "да" и "нет". Он даже не мог понять, что происходит... Перелом пальцев руки обнаружили только на следующий день, когда по нашему настоянию сделали рентген", - сказал Сергей Погосян.

По словам адвоката, сторона защиты настаивает на самобороне подзащитного и составе преступления в действиях таксистов, которые в ходе конфликта применили против пассажиров биты.