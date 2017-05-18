Недовольные "службой" российские наемники срываются на жителях Донбасса – разведка

От преступных действий террористов гибнут местные жители.

Жители Донбасса страдают от действий террористов ДАН

Российские наемники из состава соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ страдают из-за ухудшения морально-психологического состояния, что приводит к совершению ими тяжких преступлений, в том числе против гражданского населения, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, в среду, 17 мая, военнослужащие 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1-го АК обстреляли мирных жителей в районе Крутой Балки. Два человека погибли, еще один пострадавший получил ранения.

В этот же день военнослужащий 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК во время спора застрелил мужчину из числа "местных" боевиков.

Командование полка пытается скрыть данный факт и избежать расследования. С целью сокрытия реальных боевых потерь среди личного состава, призванного из числа местных жителей, погибших, как правило, не доставляют в морги и осуществляют их захоронение без какой-либо фиксации.

Напомним, 10 апреля военнослужащие инженерного подразделения того самого 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили местных жителей в ночном развлекательном заведении Крещатицкого. Один человек скончался от полученных травм, еще более десяти человек получили ранения.

В конце февраля пьяные военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК ВС РФ ворвались в общеобразовательное учреждение Хрустального и угрожали ученикам и учителям физической расправой.