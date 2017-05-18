НАТО поддержит Украину в отстаивании территориальной целостности

Начальник Генштаба Украины встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО.

НАТО поддерживает Украину nato.int Начальник Генерального штаба Украины, генерал армии Украины Виктор Муженко провел ряд рабочих встреч в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, сообщение пресс-служба ВСУ.

В частности, он встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер и Верховным Главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти.

Во время встречи Муженко проинформировал сторону НАТО о развитии ситуации безопасности на востоке Украины и угрозы европейской системе безопасности, которые несет с собой наращивание военного потенциала Российской Федерации на границах с Украиной, в Крыму и в западных регионах России.

Во время обеих встреч представители Организации Североатлантического договора заверили украинскую делегацию в неизменности поддержки со стороны НАТО в отстаивании Украиной права на независимость, территориальную целостность и неприкосновенность государственных границ.