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НАТО поддержит Украину в отстаивании территориальной целостности

18 мая в 21:33

Начальник Генштаба Украины встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО.

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НАТО поддерживает Украину
nato.int
Начальник Генерального штаба Украины, генерал армии Украины Виктор Муженко провел ряд рабочих встреч в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, сообщение пресс-служба ВСУ. 
 
В частности, он встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер и Верховным Главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти. 
 
Во время встречи Муженко проинформировал сторону НАТО о развитии ситуации безопасности на востоке Украины и угрозы европейской системе безопасности, которые несет с собой наращивание военного потенциала Российской Федерации на границах с Украиной, в Крыму и в западных регионах России. 
 
Во время обеих встреч представители Организации Североатлантического договора заверили украинскую делегацию в неизменности поддержки со стороны НАТО в отстаивании Украиной права на независимость, территориальную целостность и неприкосновенность государственных границ. 
 
 
Как сообщалось, в НАТО считают, что санкции Украины против ряда российских интернет-ресурсов – вопрос безопасности, а не свободы слова.
По материалам: ZN.UA
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