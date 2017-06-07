Насиров держал дома еще один загранпаспорт - САП

По словам стороны защиты, документ уже не был активным. Во время судебного заседания его отдали суду.

Адвокат Насирова рассказал, почему его клиент не сдал еще один загранпаспорт sfs.gov.ua

Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров не сдал еще один загранпаспорт, сообщил во время заседания Соломенского районного суда Киева в среду, 7 июня, прокурор САП Роман Сымкив.

"В ходе досудебного расследования получена информация от Министерства иностранных дел, что Насирову был оформлен и выдан паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии CD номер 030241, который в настоящее время тоже не сдан", - сообщил он во время судебного заседания, прямую трансляцию которого вело "Радио Свобода".

Прокурор также рассказал, что с этим загранпаспортом Насиров пересекал границу, что подтверждает Государственная пограничная служба Украины.

В свою очередь защита Насирова пояснил, что отстраненный глава ГФС не сдал документ, так как в нем закончились страницы.

"Данный паспорт является уже неактивным, поскольку использованы полностью все страницы и продырявлены. Его работники НАБУ видели во время обысков. Свидетелем этого обыска является непосредственно жена господина Насирова Екатерина Глимбовская, лично может подтвердить, что во время обыска детективы НАБУ отказались брать этот паспорт и изымать его, поскольку он уже недействителен", - пояснил суду адвокат.

Позже он передал документ судье.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытки на сумму два млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 млн гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".