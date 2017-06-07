Суд приступил к рассмотрению ходатайства о взыскании залога Насирова

В заседании объявлен перерыв, на суд должны прибыть жена и тесть Насирова.

Суд рассматривает ходадайство о взыскании залога Насирова sfs.gov.ua

Соломенский райсуд Киева приступил к рассмотрению ходатайства НАБУ и САП относительно взыскания в бюджет 100 млн грн залога за отстраненного от должности главу ГФС Украины Романа Насирова.

Как сообщает "Радіо Свобода", НАБУ и САП направили в суд соответствующее ходатайство в связи с тем, что Насиров так и не сдал свой британский паспорт.

В то же время, "Громадське" ссобщает, что в заседании объявлен перерыв до 14:30, чтобы на заседание прибыли жена и тесть Насирова.

Прокурор САП Роман Симкив пояснил журналистам, что именно супруга и тесть Насирова вносили 100 млн грн залога, поэтому, согласно закону, они должны присутствовать на заседании, поскольку сейчас решается вопрос о взыскании данного залога в доход государства.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции. Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 миллионов гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".