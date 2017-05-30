НАБУ рекомендовали уволить устроившего ДТП сотрудника

Дисциплинарная комиссия изучила материалы служебного расследования и заметила признаки дисциплинарного проступка в действиях сотрудника.

В Дисциплинарной комиссии считают, что поступок участника ДТП дискредитирует звание сотрудника НАБУ НАБУ

Дисциплинарная комиссия Национального антикоррупционного бюро рекомендует директору НАБУ Артему Сытнику– участника ДТП, которое произошло 14 мая в Киеве.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в понедельник, 29 мая, после изучения материалов служебного расследования Управления внутреннего контроля НАБУ. Члены комиссии пришли к выводу о наличии в действиях сотрудника признаков дисциплинарного проступка: нарушения присяги и требований Кодекса профессиональной этики сотрудника НАБУ, а также нарушения служебной дисциплины. В комиссии считают, что его поступок дискредитирует звание сотрудника НАБУ, сообщает пресс-служба Бюро.

Ранее СМИ сообщали, что 14 мая сотрудник НАБУ Алексей Довгий, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил памятник и врезался в микроавтобус. На следующий день НАБУ начало служебное расследование в отношении сотрудника, который стал участником ДТП.

После завершения служебного расследования, Управление внутреннего контроля предоставит выводы дисциплинарной комиссии НАБУ. Последняя будет принимать решение относительно наличия в действиях сотрудника НАБУ – участника ДТП – признаков дисциплинарного проступка.

Согласно сообщению, в настоящий момент уголовного производства по факту ДТП нет, а сам сотрудник, попавший в ДТП, находится на больничном.