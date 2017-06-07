Наблюдатели ОБСЕ обнаружили у боевиков ОРЛО десять неотведенных "Градов"

В местах хранения отведенного вооружения также не хватает гаубиц.

Наблюдатели ОБСЕ снова нашли у боевиков запрещенное оружие Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Наблюдатели(СММ) ОБСЕ зафиксировали неподалеку от оккупированного боевиками террористической организации "ЛНР" Хрустального десять неотведенных от линии столкновения РСЗО БМ-21 "Град", говорится в ежедневном отчете Миссии.

Кроме того, СММ посетила постоянные места хранения отведенного вооружения.

"В подконтрольных "ЛНР" районах за пределами соответствующих линий отвода команда Миссии еще раз посетила одно такое место и заметила, что там до сих пор не хватает одной буксируемой гаубицы (2А65 "Мста-Б", 152 мм), одной РСЗО (БМ-21 "Град", 122 мм), трех самоходных гаубиц (2С1) и пяти буксируемых гаубиц (Д-30, 122 мм)", - говорится в отчете.

Напомним, ранее в разведке сообщали, что российские кураторы из числа офицеров ВС РФ учат боевиков сбивать беспилотные летательные аппараты ОБСЕ, которые могут зафиксировать нарушение террористами Минских договоренностей и места хранения тяжелого вооружения.

В конце мая сотрудники Миссии зафиксировали наличие у российско-оккупационных войск запрещенных Минскими соглашениями самоходных гаубиц "Гвоздика" калибра 122 мм.