Наблюдатели ОБСЕ обнаружили у боевиков ОРЛО десять неотведенных "Градов"

В местах хранения отведенного вооружения также не хватает гаубиц.
Кроме того, СММ посетила постоянные места хранения отведенного вооружения.
"В подконтрольных "ЛНР" районах за пределами соответствующих линий отвода команда Миссии еще раз посетила одно такое место и заметила, что там до сих пор не хватает одной буксируемой гаубицы (2А65 "Мста-Б", 152 мм), одной РСЗО (БМ-21 "Град", 122 мм), трех самоходных гаубиц (2С1) и пяти буксируемых гаубиц (Д-30, 122 мм)", - говорится в отчете.
Напомним, ранее в разведке сообщали, что российские кураторы из числа офицеров ВС РФ учат боевиков сбивать беспилотные летательные аппараты ОБСЕ, которые могут зафиксировать нарушение террористами Минских договоренностей и места хранения тяжелого вооружения.
В конце мая сотрудники Миссии зафиксировали наличие у российско-оккупационных войск запрещенных Минскими соглашениями самоходных гаубиц "Гвоздика" калибра 122 мм.ZN.UA