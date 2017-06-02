Топ Новости
<
>

На Харьковском шоссе в Киеве произошла стрельба

2 июня в 21:15

Грабитель выстрелил в мужчину и скрылся с места преступления.

< >
456789_6 < >
Фото Оксана Блищик / Facebook

В Днепровском районе Киева вечером в пятницу, 2 июня, неустановленный преступник во время вооруженного ограбления выстрелил в мужчину, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Получив сообщение о стрельбе на Харьковском шоссе, полиция выехала на место происшествия. Правоохранителям удалось выяснить, что злоумышленник несколько раз выстрелил в потерпевшего, забрал его барсетку и скрылся. Мужчину госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства инцидента и опрашивает свидетелей. Правоохранители обнаружили несколько гильз на месте преступления.

Читайте также: В киевском супермаркете произошла стрельба

Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Во время встречи на Подоле в Киеве, преступник выстрелил в Осмаева и затем был ранен Окуевой.

Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе  паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.

Читайте также
Тэги Стрельба Киев ограбление
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...