На Харьковском шоссе в Киеве произошла стрельба

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Грабитель выстрелил в мужчину и скрылся с места преступления.

В Днепровском районе Киева вечером в пятницу, 2 июня, неустановленный преступник во время вооруженного ограбления выстрелил в мужчину, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Получив сообщение о стрельбе на Харьковском шоссе, полиция выехала на место происшествия. Правоохранителям удалось выяснить, что злоумышленник несколько раз выстрелил в потерпевшего, забрал его барсетку и скрылся. Мужчину госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства инцидента и опрашивает свидетелей. Правоохранители обнаружили несколько гильз на месте преступления.

Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Во время встречи на Подоле в Киеве, преступник выстрелил в Осмаева и затем был ранен Окуевой.

Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.