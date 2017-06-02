На Харьковском шоссе в Киеве произошла стрельба

Грабитель выстрелил в мужчину и скрылся с места преступления.
В Днепровском районе Киева вечером в пятницу, 2 июня, неустановленный преступник во время вооруженного ограбления выстрелил в мужчину, сообщает пресс-служба столичной полиции.
Получив сообщение о стрельбе на Харьковском шоссе, полиция выехала на место происшествия. Правоохранителям удалось выяснить, что злоумышленник несколько раз выстрелил в потерпевшего, забрал его барсетку и скрылся. Мужчину госпитализировали с огнестрельными ранениями.
Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства инцидента и опрашивает свидетелей. Правоохранители обнаружили несколько гильз на месте преступления.
Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева.
Во время встречи на Подоле в Киеве, преступник выстрелил в Осмаева и затем был ранен Окуевой.
Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.