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На Днепропетровщине застрелили депутата и охранника кафе

31 мая в 18:36

В области объявлен план-перехват. Преступники могут быть вооружены автоматическим оружием.

пистолет покушение
Главу Никопольской районной организации «Видродження» застрелили возле кафе
Андрей Товстыженко, ZN.UA
В Никополе Днепропетровкой области неизвестные убили депутата сельского совета Червоногригоровки, председателя Никопольской районной организации партии "Видродження", бизнесмена Николая Бондаренко.

Его расстреляли возле одного из местных кафе вечером во вторник, 30 мая. Погиб также охранник заведения. Супруга Бондаренко госпитализирована с огнестрельными ранениями, передает "Радио Свобода".

По предварительной информации, нападающих было несколько. Из пяти выпущенных ими пуль две попали депутату в корпус, одна – в голову.

Полиция отрабатывает несколько версий, среди которых предпринимательская и общественно-политическая деятельность убитого.

В области объявлен план "Перехват", разыскиваемые могут быть вооружены автоматическим оружием.

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Напомним, утром 30 мая неизвестные выстрелами в спину застрелили бывшего руководителя ГП "Укрспирт" Виктора Панкова на улице Михаила Гришко в Дарницком районе Киева.

Судмедэксперт насчитал на теле убитого четыре огнестрельных ранения, полицейские изъяли с места убийства 9-миллиметровую гильзу.

Злоумышленники скрылись с места происшествия на красном автомобиле. Правоохранители объявили в городе план "Перехват". 

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги убийство Никополь Бондаренко
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