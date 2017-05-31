На Днепропетровщине застрелили депутата и охранника кафе

В области объявлен план-перехват. Преступники могут быть вооружены автоматическим оружием.
Его расстреляли возле одного из местных кафе вечером во вторник, 30 мая. Погиб также охранник заведения. Супруга Бондаренко госпитализирована с огнестрельными ранениями, передает "Радио Свобода".
По предварительной информации, нападающих было несколько. Из пяти выпущенных ими пуль две попали депутату в корпус, одна – в голову.
Полиция отрабатывает несколько версий, среди которых предпринимательская и общественно-политическая деятельность убитого.
В области объявлен план "Перехват", разыскиваемые могут быть вооружены автоматическим оружием.
Напомним, утром 30 мая неизвестные выстрелами в спину застрелили бывшего руководителя ГП "Укрспирт" Виктора Панкова на улице Михаила Гришко в Дарницком районе Киева.
Судмедэксперт насчитал на теле убитого четыре огнестрельных ранения, полицейские изъяли с места убийства 9-миллиметровую гильзу.
Злоумышленники скрылись с места происшествия на красном автомобиле. Правоохранители объявили в городе план "Перехват".Радіо Свобода