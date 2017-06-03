Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Очередь образовалась из-за действий российских оккупантов.

В Крым образовалась очередь azur.ru На админгранице с Крымом образовалась очередь из сотен автомобилей из-за реконструкции КПП оккупационными властями Крыма, заявил в эфире "112 Украина" помощник главы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян.

По его словам, российские силовики пропускают через админграницу с оккупированным Крымом не более пяти автомобилей в час.

Спрогнозировать ситуацию, по словам Слободяна, сложно из-за отсутствия контакта с оккупационными властями Крыма, однако работы по реконструкции ведутся достаточно активно.

В целом, по данным ГПСУ, поток желающих попасть в оккупированный Крым, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 25-30%.