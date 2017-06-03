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На админгранице с Крымом образовалась очередь из сотен автомобилей

3 июня в 21:10

Очередь образовалась из-за действий российских оккупантов. 

Крым КПП
В Крым образовалась очередь
azur.ru
На админгранице с Крымом образовалась очередь из сотен автомобилей из-за реконструкции КПП оккупационными властями Крыма, заявил в эфире "112 Украина" помощник главы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян. 
 
По его словам, российские силовики пропускают через админграницу с оккупированным Крымом не более пяти автомобилей в час. 
 
Спрогнозировать ситуацию, по словам Слободяна, сложно из-за отсутствия контакта с оккупационными властями Крыма, однако работы по реконструкции ведутся достаточно активно. 
 
В целом, по данным ГПСУ, поток желающих попасть в оккупированный Крым, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 25-30%.
 
 
29 апреля Госпогранслужба Украины сообщила об очереди автомобилей на контрольном пункте "Чонгар" на админгранице с незаконно аннексированным Россией украинским Крымом. 

Отмечается, что четвертые сутки контрольные службы РФ медленно оформляют транспортные средства, что привело к их накоплению.

По материалам: 112 Украина
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Тэги Крым оккупация авто очередь Украина Россия образование служба контроль власть незаконно прошлое
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1 комментарий
  • Счас как Вам Дам Сегодня, 21:26 а они соцсети запрещают-а едут в крым отдыхать наши-и никто их не асуждают -а пополняют бюджет акупантов Ответить Цитировать Пожаловаться
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