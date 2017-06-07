МинВОТ отчиталось о восстановлении электроснабжения ДФС

Специалисты починили линию электропередач, которая питает станцию.

Работа ДФС восстановлена Компания «Вода Донбасса»

Ремонтные бригады восстановили поврежденную обстрелами боевиков ЛЭП и вернули электроснабжение, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено", - говорится в сообщении МинВОТ в Twitter.

Електропостачання Донецькоі фільтрувальноі станціі відновлeно. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 7 червня 2017 р.

Накануне стало известно, что украинская сторона СЦКК получила от боевиков гарантии "режима тишины" для проведения на ЛЭП возле станции ремонтных работ.

В пятницу, 2 июня, из-за вражеских обстрелов была повреждена ЛЭП, которая питает Донецкую фильтровальную станцию, ее работа была приостановлена. На следующий день около 19:30 террористы снова накрыли ДФС минометным огнем.

Ранее украинская сторона СЦКК сообщала, что с начала нынешнего года Донецкая фильтровальная станция десять раз прекращала работу из-за обстрелов боевиков.