МинВОТ отчиталось о восстановлении электроснабжения ДФС

Специалисты починили линию электропередач, которая питает станцию.
"Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено", - говорится в сообщении МинВОТ в Twitter.
Електропостачання Донецькоі фільтрувальноі станціі відновлeно.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 7 червня 2017 р.
Накануне стало известно, что украинская сторона СЦКК получила от боевиков гарантии "режима тишины" для проведения на ЛЭП возле станции ремонтных работ.
В пятницу, 2 июня, из-за вражеских обстрелов была повреждена ЛЭП, которая питает Донецкую фильтровальную станцию, ее работа была приостановлена. На следующий день около 19:30 террористы снова накрыли ДФС минометным огнем.
Ранее украинская сторона СЦКК сообщала, что с начала нынешнего года Донецкая фильтровальная станция десять раз прекращала работу из-за обстрелов боевиков.ZN.UA