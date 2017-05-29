"Минометчики" боевиков обстреляли собственные позиции – разведка

В результате "дружественного обстрела" террористы потеряли десять человек ранеными и убитыми.

Боевики снова "ошиблись" не в свою пользу ДАН

Боевики соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ все чаще, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Такие случаи фиксируются в минометных подразделениях при стрельбе с позиций, расположенных на глубине передовых подразделений.

Так, в субботу, 27 мая, "минометчики" из состава 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1-го АК ошиблись в расчетах стрельбы по дальности и нанесли удары по переднему краю своего подразделения в районе промзоны Авдеевки.

В результате обстрелов потери немцев убитыми и ранеными составили около десяти человек.

Как сообщалось ранее, боевики террористической группировки "ЛНР" из-за низкого взаимодействия между подразделениями из зенитной установки обстреляли беспилотный летательный аппарат российских военных "Орлан-10".

Командование российско-оккупационных войск в категорической форме потребовало от командиров подразделений и частей "1-го АК ДНР" прекратить самообстрелы собственных позиций.