Министр инфраструктуры в качестве гражданина поддержал запрет ж/д сообщения с Россией

Решение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией пока не принято. И Омелян не будет его инициировать.

Омелян выступил в двух ипостасях: как гражданин поддерживает, а как министр – не очень Василий Артюшенко, ZN.UA

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поддерживает идею ограничения автобусного и железнодорожного сообщения с Россией и ведение визового режима.

"Как гражданин Украины я поддерживаю эту идею"- сказал он.

На вопрос, будет ли он лично инициировать такое решение, Омелян отметил: "Это вопрос к правительству".

В то же время тем он назвал неправдивой распространенную ранее информацию о том, что Украина летом прекратит железнодорожное сообщение с Россией.

Ранее российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, писало, что с 1 июля Украина может полностью прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Кабинет министров Украины не планирует прекращать железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.

В пресс-службе "Укрзализници" ZN.UA сообщили, что не планируют прекращение железнодорожного сообщения с Россией. У государственного предприятия нет никаких документов, которые бы регламентировали прекращение железнодорожного сообщения, билеты продолжают продаваться.