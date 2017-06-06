Министр инфраструктуры в качестве гражданина поддержал запрет ж/д сообщения с Россией

Решение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией пока не принято. И Омелян не будет его инициировать.
"Как гражданин Украины я поддерживаю эту идею"- сказал он.
На вопрос, будет ли он лично инициировать такое решение, Омелян отметил: "Это вопрос к правительству".
В то же время тем он назвал неправдивой распространенную ранее информацию о том, что Украина летом прекратит железнодорожное сообщение с Россией.
Ранее российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, писало, что с 1 июля Украина может полностью прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Кабинет министров Украины не планирует прекращать железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.
В пресс-службе "Укрзализници" ZN.UA сообщили, что не планируют прекращение железнодорожного сообщения с Россией. У государственного предприятия нет никаких документов, которые бы регламентировали прекращение железнодорожного сообщения, билеты продолжают продаваться.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,