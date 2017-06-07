Менее 20% работающих украинцев надеются только на государственную пенсию

Работающие украинцы надеются, что будут иметь дополнительные источники доходов. Однако после выхода на пенсию большинство живут только на государственную пенсию.

После выхода на пенсию надежды украинцев на дополнительные источники доходов иногда оказываются мечтами Василий Артюшенко, ZN.UA

Только 17,2% из тех респондентов, кто еще не достиг пенсионного возраста, собираются после выхода на пенсию жить исключительно на государственную пенсию, 52,9% рассчитывают также на другие источники доходов (30% не определились), свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Среди тех, кто достиг пенсионного возраста, 57,1% не имеют других источников дохода, кроме пенсии, получают дополнительный доход 36,9% опрошенных (еще 6% - уклонились от ответа на этот вопрос).

Центр Разумкова

Большинство, которые еще не достигли пенсионного возраста, после выхода на пенсию больше рассчитывают как на источник доходов на государственную пенсию (63,5%), однако надеются и на другие источники дохода.

Центр Разумкова

Для 80,4% пенсионеров государственная пенсия является основным источником доходов, однако есть и другие источники.

Центр Разумкова

87% всех опрошенных придерживаются мнения, что заботиться о достойном обеспечении старости должно государство, 40,1% согласны в том полагаться на себя, 23,1% возлагают ответственность на работодателей.

Среди проблем пенсионного обеспечения всего граждан Украины волнуют невозможность выжить на пенсию, не получая помощи от детей или родственников (на это указали 52,4% опрошенных), а также большая разница в размерах пенсий "обычных" пенсионеров (бывших учителей, врачей, инженеров и т.д. ) и "привилегированных" пенсионеров (бывших народных депутатов, судей, прокуроров, чиновников и т.д.) (это отметили 40,5% опрошенных).

Исследование проведено Центром Разумкова с 19 по 25 мая 2017 во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий среди 2024 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что средняя пенсия в Украине составляет 1828 грн. Правительство надеется провести пенсионную реформу в Верховной Раде до июля.

Проект пенсионной реформы, одобренный Кабинетом министров Украины, предусматривает повышение минимального страхового стажа для получения пенсии с 15 лет до 25 лет в 2018 году. Начиная с 1 января 2019 года, людям, у которых страховой стаж составляет 15 лет, пенсия по возрасту будет назначаться в 65 лет.

Те же граждане, у которых отсутствует страховой стаж продолжительностью 15 лет, будут иметь право на назначение государственной социальной помощи по достижении 65 лет исходя из совокупного дохода семьи.