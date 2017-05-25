Механизм блокирования российских сайтов пока не разработан - Грицак

В СБУ обещают найти способ заблокировать россиские интернет-ресурсы и соцсети.

В Украине работают над проблемой блокировки российских сайтов Pixabay

Механизм блокирования в Украине российских интернет-ресурсов еще не разработан, однако работа над ним ведется, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Механизм еще не разработан, но будет введен", - заявил он журналистам в четверг в Киеве.

При этом Грицак указал, что такой механизм разрабатывается.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании.

Документ фактически запрещает в Украине деятельность российских интернет-сервисов, а также крупнейших русскоязычные соцсетей – "ВКонтакте" и "Одноклассников". Запрет будет действовать в течение трех лет.

Несмотря на это, украинские пользователи пока что имеют возможность обойти блокировку, используя Tor или VPN-сервисы. Заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив подтвердил, что абсолютно полностью заблокировать российские социальные сети невозможно, однако необходимо уменьшить их украинскую аудиторию.