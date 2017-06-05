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Любомира Гузара похоронили в Киеве

5 июня в 16:08

После церемоний прощания во Львове и Киеве Любомира Гузара похоронили в крипте патриаршего собора Воскресения Христова.

Панихида по Любомиру Гузару
Любомир Гузар похоронен в крипте патриаршего собора Украинской греко-католической церкви
Василий Артюшенко, ZN.UA
Бывший предстоятель Украинской греко-католической церкви кардинал Любомир Гузар похоронен в крипте патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

В 14:12 гроб с телом усопшего был помещен в крипту, а в 14:20 заупокойная архиерейская божественная литургия с чином погребения, начавшаяся в соборе около 11:00, завершилась.

Накануне в Киеве состоялась панихида по Любомиру Гузару. Епископ Святослав Шевчук отслужил архиерейскую божественную литургию в патриаршем соборе Воскресения Христова.

Проводить кардинала Гузара в последний путь пришли также президент Украины Петр Порошенко с супругой, премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Любомир Гузар родился 26 февраля во Львове. В 1944 году семья была вынуждена покинуть Украину. В 1993 году вернулся на родную землю, а в 2005-2011 годах возглавлял Украинскую греко-католическую церковь.

Смотрите фото: В Киеве простились с Любомиром Гузаром: фоторепортаж

Подробнее о жизненном пути кардинала Гузара читайте в материале Екатерины Щеткиной "По образу и подобию Его" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

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