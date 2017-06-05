Любомира Гузара похоронили в Киеве

После церемоний прощания во Львове и Киеве Любомира Гузара похоронили в крипте патриаршего собора Воскресения Христова.

Любомир Гузар похоронен в крипте патриаршего собора Украинской греко-католической церкви Василий Артюшенко, ZN.UA

Бывший предстоятель Украинской греко-католической церкви кардинал Любомир Гузар похоронен в крипте патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

В 14:12 гроб с телом усопшего был помещен в крипту, а в 14:20 заупокойная архиерейская божественная литургия с чином погребения, начавшаяся в соборе около 11:00, завершилась.

Накануне в Киеве состоялась панихида по Любомиру Гузару. Епископ Святослав Шевчук отслужил архиерейскую божественную литургию в патриаршем соборе Воскресения Христова.

Проводить кардинала Гузара в последний путь пришли также президент Украины Петр Порошенко с супругой, премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Любомир Гузар родился 26 февраля во Львове. В 1944 году семья была вынуждена покинуть Украину. В 1993 году вернулся на родную землю, а в 2005-2011 годах возглавлял Украинскую греко-католическую церковь.

Подробнее о жизненном пути кардинала Гузара читайте в материале Екатерины Щеткиной "По образу и подобию Его" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".