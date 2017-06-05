В Киеве начались похороны Любомира Гузара

После церемоний прощания во Львове и Киеве Любомира Гузара похоронят в крипте в патриаршем соборе Воскресения Христова.

В Киеве хоронят Любомира Гузара УГКЦ

В патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве проходит заупокойная архиерейская литургия и чин архиерейского погребения бывшего предстоятеля Украинской греко-католической церкви блаженнейшего

Трансляция из храма ведется на сайте УГКЦ.

Накануне в Киеве состоялась панихида по Любомиру Гузару. Епископ Святослав Шевчук отслужил архиерейскую божественную литургию в патриаршем соборе Воскресения Христова.

Проводить кардинала Гузара в последний путь пришли также президент Украины Петр Порошенко с супругой, премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Блаженнейший Любомир Гузар скончался 31 мая на 85-м году жизни. Его похоронят в Киеве 5 июня.

Любомир Гузар родился 26 февраля во Львове. В 1944 году семья была вынуждена покинуть Украину. В 1993 году вернулся на родную землю, а в 2005-2011 годах возглавлял Украинскую греко-католическую церковь.

Подробнее о жизненном пути кардинала Гузара читайте в материале Екатерины Щеткиной "По образу и подобию Его" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".