В Киеве начались похороны Любомира Гузара

После церемоний прощания во Львове и Киеве Любомира Гузара похоронят в крипте в патриаршем соборе Воскресения Христова.
Трансляция из храма ведется на сайте УГКЦ.
Накануне в Киеве состоялась панихида по Любомиру Гузару. Епископ Святослав Шевчук отслужил архиерейскую божественную литургию в патриаршем соборе Воскресения Христова.
Проводить кардинала Гузара в последний путь пришли также президент Украины Петр Порошенко с супругой, премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
Блаженнейший Любомир Гузар скончался 31 мая на 85-м году жизни. Его похоронят в Киеве 5 июня.
Любомир Гузар родился 26 февраля во Львове. В 1944 году семья была вынуждена покинуть Украину. В 1993 году вернулся на родную землю, а в 2005-2011 годах возглавлял Украинскую греко-католическую церковь.
Подробнее о жизненном пути кардинала Гузара читайте в материале Екатерины Щеткиной "По образу и подобию Его" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA