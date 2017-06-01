Любомира Гузара похоронят в Киеве 5 июня

После прощания с Любомиром Гузаром во Львове его похоронят в патриаршем соборе УГКЦ в столице Украины.

Проститься с Любомиром Гузаром можно будет во Львове и в Киеве УГКЦ

Бывший предстоятель Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар будет похоронен в понедельник, 5 июня, в Киеве сообщается на сайте УГКЦ.

Согласно сообщению, заупокойная архиерейская литургия и чин погребения в крипте патриаршего собора Воскресения Христова пройдут в 11:00.

Сейчас траурный кортеж с телом Гузара направляется во Львов и прибудет в собор Святого Юра около 19:00, где 2 июня пройдет заупокойная архиерейская литургия.

На субботу, 3 июня, назначены похоронная процессия по улицам Львова и панихида.

В воскресенье, 4 июня, в патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве пройдет божественная литургия и вечерня.

Напомним, что блаженнейший Любомир Гузар скончался 31 мая на 85-м году жизни.

Любомир Гузар родился 26 февраля во Львове. В 1944 году семья вынуждена была покинуть Украину. В 1993 году вернулся на родную землю.

В 2005-2011 годах - предстоятель Украинской греко-католической церкви.

Любомир Гузар неоднократно давал интервью и писал статьи для еженедельника "Зеркало недели. Украина", в которых касался церковных и мирских и ценностных вопросов.