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Патриарх Филарет почтил память кардинала Гузара

4 июня в 16:37

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата отслужил службу совместно с главой УГКЦ.

Патриарх Филарет
Патриарх Филарет помолился за упокой души Блаженнейшего Любомира Гузара
Сайт президента Украины
Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет помолился за упокой души и проводил в последний путь Блаженнейшего Любомира Гузара, сообщает "Укринформ".

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата в Патриаршем соборе Воскресения Христова провел сослужение с главой УГКЦ Святославом Шевчуком.

После службы они коротко пообщались друг с другом.

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Напомним, что блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни.
Любомир Гузар родился 26 февраля во Львове. В 1944 году семья была вынуждена покинуть Украину. В 1993 году вернулся на родную землю.

В 2005-2011 годах - предстоятель Украинской греко-католической церкви.

Любомир Гузар неоднократно давал интервью и писал статьи для еженедельника "Зеркало недели. Украина", которые касались церковных, мирских и ценностных вопросов.

По материалам: Укринформ
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Тэги Украина Киев Гузар УГКЦ Филарет патриарх служба УПЦ
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