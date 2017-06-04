Патриарх Филарет почтил память кардинала Гузара

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата отслужил службу совместно с главой УГКЦ.
Предстоятель УПЦ Киевского патриархата в Патриаршем соборе Воскресения Христова провел сослужение с главой УГКЦ Святославом Шевчуком.
После службы они коротко пообщались друг с другом.
Напомним, что блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни.
Любомир Гузар родился 26 февраля во Львове. В 1944 году семья была вынуждена покинуть Украину. В 1993 году вернулся на родную землю.
В 2005-2011 годах - предстоятель Украинской греко-католической церкви.
Любомир Гузар неоднократно давал интервью и писал статьи для еженедельника "Зеркало недели. Украина", которые касались церковных, мирских и ценностных вопросов.Укринформ