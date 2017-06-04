Патриарх Филарет почтил память кардинала Гузара

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата отслужил службу совместно с главой УГКЦ.

Патриарх Филарет помолился за упокой души Блаженнейшего Любомира Гузара Сайт президента Украины

Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет помолился за упокой души и проводил в последний путь Блаженнейшего, сообщает " Укринформ ".

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата в Патриаршем соборе Воскресения Христова провел сослужение с главой УГКЦ Святославом Шевчуком.

После службы они коротко пообщались друг с другом.

Напомним, что блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни.

Любомир Гузар родился 26 февраля во Львове. В 1944 году семья была вынуждена покинуть Украину. В 1993 году вернулся на родную землю.

В 2005-2011 годах - предстоятель Украинской греко-католической церкви.

Любомир Гузар неоднократно давал интервью и писал статьи для еженедельника "Зеркало недели. Украина", которые касались церковных, мирских и ценностных вопросов.