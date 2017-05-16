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Львовский мусоросжигательный завод начнут строить в этом году – Садовый

16 мая в 20:01

У мэрии уже есть соглашение с французскими партнерами. 

мусор Львов
Львов избавиться от мусора с помощью завода
Городские власти Львова уже имеют договоренности с французскими партнерами относительно участка, где начнут строительство в этом году мусоросжигательного завода, сообщил мэр Львова Андрей Садовый в эфире телеканала 24.
 
"На самом деле есть сегодня возможность финансирования из двух международных организаций - это Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Есть проектные наработки, сделанные на сегодняшний день, является компания" Иджис ", которая анализирует весь этот объем, который был сделан, в принципе мы в этом году планируем начать строительные работы для того, чтобы завод оперативно построить ", - рассказал Садовый.
 
Садовый также отметил, что он хочет воплотить в Львове проект Zero Waste - максимальной сортировки мусора и минимизация отходов.
 
 
Как сообщается, Львов могут объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации. Во Львове не вывезли 7 580 тонн твердых бытовых отходов, из них лежат на земле – 5 440 тонн. 
 
 
 
По материалам: Телеканал «24»
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Тэги Львов Садовый завод мусор отходы Европейский банк мэр Франция опера строители
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