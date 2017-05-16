Львовский мусоросжигательный завод начнут строить в этом году – Садовый

У мэрии уже есть соглашение с французскими партнерами.

Городские власти Львова уже имеют договоренности с французскими партнерами относительно участка, где начнут строительство в этом году мусоросжигательного завода, сообщил мэр Львова Андрей Садовый в эфире телеканала 24

"На самом деле есть сегодня возможность финансирования из двух международных организаций - это Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Есть проектные наработки, сделанные на сегодняшний день, является компания" Иджис ", которая анализирует весь этот объем, который был сделан, в принципе мы в этом году планируем начать строительные работы для того, чтобы завод оперативно построить ", - рассказал Садовый.

Садовый также отметил, что он хочет воплотить в Львове проект Zero Waste - максимальной сортировки мусора и минимизация отходов.