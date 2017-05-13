На Волыни арестовали четыре грузовика с львовским мусором

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Мусор выгружали ночью.

Львовский мусор нашли на Волыни Патрульня полиция/Facebook Патрульные полицейские задержали четыре фуры, которые выгрузили первую партию мусора из Львова и приехали разгружать следующую на территории лесного массива Берестечковского лесничества недалеко от села Пески Гороховского района на Волыни, сообщили в Волынской прокуратуре.

Мусор выгрузили ночью. Сейчас они находятся на площадке временного хранения транспортных средств Гороховского отдела полиции ГУНП.

"Сегодня по требованию прокуроров на эти автомобили наложен арест", - сообщили в Волынской прокуратуре. В уголовном производстве продолжается досудебное расследование.