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На Волыни арестовали четыре грузовика с львовским мусором

13 мая в 01:07
Мусор выгружали ночью. 
Мусор Волынь
Львовский мусор нашли на Волыни
Патрульня полиция/Facebook
Патрульные полицейские задержали четыре фуры, которые выгрузили первую партию мусора из Львова и приехали разгружать следующую на территории лесного массива Берестечковского лесничества недалеко от села Пески Гороховского района на Волыни, сообщили в Волынской прокуратуре. 
 
Мусор выгрузили ночью. Сейчас они находятся на площадке временного хранения транспортных средств Гороховского отдела полиции ГУНП.
 
"Сегодня по требованию прокуроров на эти автомобили наложен арест", - сообщили в Волынской прокуратуре. В уголовном производстве продолжается досудебное расследование.
 
 
Ранее Львовский горсовет выделил 21 млн грн городам области за прием отходов из Львова.
 
По материалам: Новое время
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