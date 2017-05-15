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Львов могут объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации

15 мая в 22:34

В городе ухудшилась ситуация с вывозом мусора.

мусор Львов
Ситуация с мусоров во Львове обострилась
Во Львове не вывезли 7 580 тонн твердых бытовых отходов, из них лежат на земле – 5 440 тонн, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНИАН.  
 
Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла ряд неотложных мер по недопущению ухудшения санитарного состояния города из-за невозможности вывоза мусора. 
 
Среди них - подготовить обращение в Кабинет министров Украины об объявлении территории города Львова зоной чрезвычайной экологической ситуации. 
 
Также комиссия решила рекомендовать Львовском городском голове Андрею Садовому обратиться к общественности города Львова, международных организаций и дипломатических представительств по приближению угрожающей ситуации эпидемического характера на административных территориях Львовского городского совета. 
 
"Ситуация с вывозом мусора является критической. На сегодня перенакопленных есть 428 контейнерных площадок во Львове, это 35% от общего количества. Общее количество отходов в пределах города составляет 7580 тонн, из них 5440 тонн лежат на земле. Ситуация на грани экологической чрезвычайной ситуации ", - рассказал во время заседания комиссии заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Львовского городского совета Сергей Бабак.
 

Ранее львовский городской голова Андрей Садовый выступил с предложением создать резервный мусорный полигон в Чернобыльской зоне. Садовый также заявил, что в качестве городского головы Львова готов профинансировать создание подобного полигона на средства городской громады. 

Подробнее о так называемой "мусорной осаде" Львова читайте в статье Оксаны Сыроид "Мусор несвободы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

 
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