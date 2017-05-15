Львов могут объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации

В городе ухудшилась ситуация с вывозом мусора.

Ситуация с мусоров во Львове обострилась

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла ряд неотложных мер по недопущению ухудшения санитарного состояния города из-за невозможности вывоза мусора.

Среди них - подготовить обращение в Кабинет министров Украины об объявлении территории города Львова зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Также комиссия решила рекомендовать Львовском городском голове Андрею Садовому обратиться к общественности города Львова, международных организаций и дипломатических представительств по приближению угрожающей ситуации эпидемического характера на административных территориях Львовского городского совета.

"Ситуация с вывозом мусора является критической. На сегодня перенакопленных есть 428 контейнерных площадок во Львове, это 35% от общего количества. Общее количество отходов в пределах города составляет 7580 тонн, из них 5440 тонн лежат на земле. Ситуация на грани экологической чрезвычайной ситуации ", - рассказал во время заседания комиссии заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Львовского городского совета Сергей Бабак.

Ранее львовский городской голова Андрей Садовый выступил с предложением создать резервный мусорный полигон в Чернобыльской зоне. Садовый также заявил, что в качестве городского головы Львова готов профинансировать создание подобного полигона на средства городской громады.

Подробнее о так называемой "мусорной осаде" Львова читайте в статье Оксаны Сыроид "Мусор несвободы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".