Кучма и Ющенко поддержали блокировку российских соцсетей в Украине

Ющенко считает, что это решение нужно было принять еще три года назад.

Ющенко и Кучма с пониманием отнеслись к блокировке "Вконтакте" и "Одноклассников" Фокус

Второй и третий президенты Украины Леонид Кучма и Виктор Ющенко поддержали решение действующего главы государства Петра Порошенко ввести

"Не очень приятно, что мы вынуждены идти на такие шаги, но скажите мне: в России есть хоть одна украинская школа, библиотека, телеканал? В обсуждении таких важных вопросов в нынешних условиях важно ставить на весы все факты и думать о завтрашнем дне", – заявил Кучма журналистам в среду, 17 мая.

Ющенко, в свою очередь, отметил, что это решение было принято в интересах информационной безопасности страны, но с опозданием на три года.

"Очень поздно и очень мало. С оккупантом надо прервать все – все человеческие связи, обмен капиталом, обмен услугами. Потому что это – война. Вчерашнее решение – это не вопрос свободы слова, это вопрос безопасности страны. Другой вопрос, почему это не было сделано три года назад", – подчеркнул экс-президент.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также другие известные российские компании ,в числе которых - компания "1С".

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".