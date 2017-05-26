Командование боевиков запретило пускать на позиции посторонних – ИС

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От провокаций "гостей" страдают сами террористы.

На передовую террористов посторонним вход воспрещен Vk.com/Геннадий Дубовой

Командование 1-го АК террористической организации "ДНР"соединений и частей пускать на передовые позиции посторонних, в том числе "бывших военнослужащих" НВФ, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В качестве причины запрета называется инцидент в районе Донецкого аэропорта, когда бывший боевик прибыл на позиции террористов и вместе с "сослуживцами" распивал спиртные напитки. После чего открыл из пулемета ПК огонь по позициям ВСУ.

"В результате ответного огня сам стрелявший и несколько боевиков, не успевших укрыться, получили тяжелые ранения", - резюмирует Тымчук.

Напомним, ранее в разведке сообщили о том, что российские наемники в Донбассе несут небоевые потери из-за низкой квалификации личного состава и отсутствия у него боевого опыта. Так, прибывшие по ротации наемники 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ по ошибке обстреляли свои же позиции.

6 апреля в ГУР сообщили о том, что под Мариуполем боевики 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты террористической группировки "ДНР" обстреляли позиции соседнего подразделения террористов.