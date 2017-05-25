Каждый десятый украинец регулярно дает деньги на церковь

Украинцы оказывают материальную поддержку церкви в основном время от времени. Или платят за обязательные обряды.

Украинцы в большинстве считают себя православными. Но деньги на церковь дают крайне нерегулярно Сайт президента Украины

Регулярно оказывают материальную поддержку9% граждан Украины, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, еще 32% дают деньги церкви "изредка", 29% опрошенных платят деньги за таинства или во время религиозных праздников.

Никогда не дают деньги служителям культа 30% украинцев.

Материальная поддержка церкви зависит от региона. Регулярно поддерживают церковь деньгами 23% жителей Запада, в остальных регионах – от 3% жителей Юга до 6% в Центре страны.

Центр Разумкова

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 3-9 марта 2017 года во всех регионах Украины кроме оккупированных территорий. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, две трети граждан (68,2%) считают себя православными, к римско-католической церкви принадлежат 1,0% украинцев, r Украинской греко-католической – 7,8%, протестантами себя считают 0,8%, исповедуют иудаизм 1,3%, ислам – 0,2%, буддизм - 0,1%, индуизм – 0,1%, язычество – около 0%, просто христианами себя считают 7,0%, другие религии исповедуют 0,4%, не относят себя ни к каким религиозным вероисповеданиям – 12,6%, отказались отвечать 0,6% респондентов.