Календарное лето в Украине начнется с грозовых дождей

Кратковременные дожди с грозой пройдут 1 июня. В следующие дни преимущественно без осадков.

Синоптики ничего особенного от начала лета не ожидают wowmoscow.net

Лето в Украине начнется с типичной для этого периода погоды – ожидается температура воздухасообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

"Ничего особенного не ожидается. Завтра еще могут быть на юге, местами на востоке и в центральных областях кратковременные дожди с грозой, а в следующие дни преимущественно без осадков и довольно теплая погода", - сказала Савченко агентству "Интерфакс-Украина".

По ее данным, немного прохладнее будет в следующие сутки на севере и северо-востоке – 20-25°, на юге и востоке – до 24-29°.

"Затем по всей территории Украины будет температура 24-29°, а на юге и Закарпатье – до 30°. Это до 5-6 июня", - сказала Савченко.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 19 мая в Киев с опозданием на пять дней пришло метеорологическое лето. Метеорологическая весна длилась 90 дней и оказалась почти на месяц продолжительнее климатической нормы.