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Календарное лето в Украине начнется с грозовых дождей

31 мая в 12:57

Кратковременные дожди с грозой пройдут 1 июня. В следующие дни преимущественно без осадков.

Лето
Синоптики ничего особенного от начала лета не ожидают
wowmoscow.net
Лето в Украине начнется с типичной для этого периода погоды – ожидается температура воздуха от 24° до 29-30° тепла, сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

"Ничего особенного не ожидается. Завтра еще могут быть на юге, местами на востоке и в центральных областях кратковременные дожди с грозой, а в следующие дни преимущественно без осадков и довольно теплая погода", - сказала Савченко агентству "Интерфакс-Украина".

По ее данным, немного прохладнее будет в следующие сутки на севере и северо-востоке – 20-25°, на юге и востоке – до 24-29°.

"Затем по всей территории Украины будет температура 24-29°, а на юге и Закарпатье – до 30°. Это до 5-6 июня", - сказала Савченко.

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По данным Центральной геофизической обсерватории, 19 мая в Киев с опозданием на пять дней пришло метеорологическое лето. Метеорологическая весна длилась 90 дней и оказалась почти на месяц продолжительнее климатической нормы.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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