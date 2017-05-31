Календарное лето в Украине начнется с грозовых дождей

Кратковременные дожди с грозой пройдут 1 июня. В следующие дни преимущественно без осадков.
"Ничего особенного не ожидается. Завтра еще могут быть на юге, местами на востоке и в центральных областях кратковременные дожди с грозой, а в следующие дни преимущественно без осадков и довольно теплая погода", - сказала Савченко агентству "Интерфакс-Украина".
По ее данным, немного прохладнее будет в следующие сутки на севере и северо-востоке – 20-25°, на юге и востоке – до 24-29°.
"Затем по всей территории Украины будет температура 24-29°, а на юге и Закарпатье – до 30°. Это до 5-6 июня", - сказала Савченко.
По данным Центральной геофизической обсерватории, 19 мая в Киев с опозданием на пять дней пришло метеорологическое лето. Метеорологическая весна длилась 90 дней и оказалась почти на месяц продолжительнее климатической нормы.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,