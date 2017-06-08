Кабмин создал комиссию по вопросам популяризации Украины

Она содействуют популяризации Украины в мире и продвижению ее интересов в международном информационном пространстве.

Кабмин будет популяризировать Украину в мире Василий Артюшенко, ZN.UA Кабинет министров создал межведомственную комиссию по вопросам популяризации Украины.

Комиссию возглавил министр информационной политики. Секретарем назначен государственный секретарь Министерства Артем Биденко.

В состав комиссии входит 8 представителей государственных органов, 2 советника премьер-министра, 2 представителя предприятий, учреждений и организаций и 5 представителей общественных организаций, которые содействуют популяризации Украины в мире и продвижению ее интересов в международном информационном пространстве.

Задачами комиссии является содействие в реализации концепции популяризации Украины, рассмотрение вопросов, связанных с формированием позитивного имиджа Украины в мировом информпространстве, а также координация между ведомствами в данных вопросах.