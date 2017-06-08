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Кабмин создал комиссию по вопросам популяризации Украины

8 июня в 01:28

Она содействуют популяризации Украины в мире и продвижению ее интересов в международном информационном пространстве.

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Кабмин будет популяризировать Украину в мире
Василий Артюшенко, ZN.UA
Кабинет министров создал межведомственную комиссию по вопросам популяризации Украины. 
 
Комиссию возглавил министр информационной политики. Секретарем назначен государственный секретарь Министерства Артем Биденко.
 
В состав комиссии входит 8 представителей государственных органов, 2 советника премьер-министра, 2 представителя предприятий, учреждений и организаций и 5 представителей общественных организаций, которые содействуют популяризации Украины в мире и продвижению ее интересов в международном информационном пространстве.
 
Задачами комиссии является содействие в реализации концепции популяризации Украины, рассмотрение вопросов, связанных с формированием позитивного имиджа Украины в мировом информпространстве, а также координация между ведомствами в данных вопросах. 
 
 
Юрий Стець подал председателю Верховной Рады заявление об отставке с должности министра информационной политики Украины.
 
 
 
По материалам: Интерфакс-Украина
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