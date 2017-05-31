Министр информполитики Стець подал в отставку по состоянию здоровья

В декабре 2015 года Стець уже подавал в отставку. Сейчас у него проблемы со здоровьем.

Юрий Стець уходит с поста министра по состоянию здоровья kmu.gov.ua

подал передседателю Верховной Рады заявление об отставке с должности министра информационной политики Украины.

"Министр имел разговор с руководством и членами правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", - заявил госсекретарь Мининформполитики Артем Биденко.

По его словам, сейчас Стець находится на больничном.

Как стало известно ZN.UA, Стець уже сообщил о своем решении премьеру Владимиру Гройсману и членам правительства на закрытой части заседания правительства в среду, 31 мая. Сейчас заявление регистрируется в аппарате Кабмина.

Сам Стець в комментарии ZN.UA подтвердил данную информацию.

8 декабря 2015 года Стець официально заявил об отставке с поста министра информационной политики Украины. До этого он заявил о намерении отчитаться о своей работе. "Я думаю, что до 3 декабря мне все удастся и, как я и обещал, 3 декабря 2015 года я после года моей работы намерен отчитаться перед обществом и перед коалицией в парламенте, написать заявление и объявить о своей отставке", - заявил он.