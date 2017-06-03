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ГСЧС предупреждает о высокой вероятности пожаров

3 июня в 23:58

Высокая опасность наблюдается почти по всей стране. 

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В Украине высокая вероятность массовых пожаров
Пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области
Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) сообщает о высокой пожарной опасности по всей Украине, сообщается на сайте ведомства. 
 
В частности, в западных и северных регионах ожидается, преимущественно, высокая (4 класса)  пожарная опасность. На остальной территории Украины (кроме Херсонской и Запорожской областей) - чрезвычайная (5 класса). В большинстве районов Киевской области 4-5 июня синоптики прогнозируют высокую (4 класса) пожарную опасность.
 
В трех областях Украины горело более 350 гектаров торфяников, сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр. 
 
 
 Второй день продолжается пожар на несанкционированной свалке вблизи села Рожны Броварского района. Очаги горения наблюдаются по всей площади свалки размером 200х100 метров. Расстояние до ближайшего населенного пункта составляет около 8 километров, сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.
По материалам: ZN.UA
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