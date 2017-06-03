ГСЧС предупреждает о высокой вероятности пожаров

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Высокая опасность наблюдается почти по всей стране.

В Украине высокая вероятность массовых пожаров Пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) сообщает о высокой пожарной опасности по всей Украине, сообщается на сайте ведомства.

В частности, в западных и северных регионах ожидается, преимущественно, высокая (4 класса) пожарная опасность. На остальной территории Украины (кроме Херсонской и Запорожской областей) - чрезвычайная (5 класса). В большинстве районов Киевской области 4-5 июня синоптики прогнозируют высокую (4 класса) пожарную опасность.

В трех областях Украины горело более 350 гектаров торфяников, сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.