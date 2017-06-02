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Под Киевом горит несанкционированная свалка

2 июня в 13:51

Площадь пожара составляет 2 гектара.

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Фото Пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области

Второй день продолжается пожар на несанкционированной свалке вблизи села Рожны Броварского района. Очаги горения наблюдаются по всей площади свалки размером 200х100 метров. Расстояние до ближайшего населенного пункта составляет около 8 километров, сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

Вечером 1 июня пожар был локализован. Сейчас ликвидация пожара продолжается, на месте работают 5 единиц техники и 19 человек личного состава из города Бровары, сел Летки, Рожны и пгт Великая Дымерка. Дополнительно привлечены бульдозер и мотопомпу. Тушение пожара осложняется отсутствием рядом водоемы, воду приходится подвозить.

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Более 30 человек погибли во время нападения на казино в Маниле. Почти все жертвы задохнулись из-за пожара.

По материалам: 112.ua
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