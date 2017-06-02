Под Киевом горит несанкционированная свалка

Площадь пожара составляет 2 гектара.
Второй день продолжается пожар на несанкционированной свалке вблизи села Рожны Броварского района. Очаги горения наблюдаются по всей площади свалки размером 200х100 метров. Расстояние до ближайшего населенного пункта составляет около 8 километров, сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.
Вечером 1 июня пожар был локализован. Сейчас ликвидация пожара продолжается, на месте работают 5 единиц техники и 19 человек личного состава из города Бровары, сел Летки, Рожны и пгт Великая Дымерка. Дополнительно привлечены бульдозер и мотопомпу. Тушение пожара осложняется отсутствием рядом водоемы, воду приходится подвозить.
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