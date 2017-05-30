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ГСЧС предупредила украинцев об опасности во время гроз и шквалов

30 мая в 17:05

В течение двух дней сложные погодные условия будут наблюдаться почти на всей территории страны.

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Украинцам следует быть осторожными во время сложных погодных условий
pixabay.com
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям просят украинцев быть осторожными во время сильных гроз и шквалов 30 и 31 мая.

"Внимание! Сегодня и завтра в Украине грозы и шквалы. По данным Укргидрометцентра, до конца суток 30 мая во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. 31 мая в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях грозы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства на странице в Facebook.

По данным синоптиков, в отдельных населенных пунктах ожидаются шквалы и град, скорость ветра – 15-20 м/c.

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Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в начале недели в Украине потеплеет, в западных, северных и центральных областях страны ожидаются кратковременные дожди и грозы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги гроза Украина ГСЧС
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