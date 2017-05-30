Жителей Киева предупредили о сильной грозе

Киевлян просят избегать крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

До конца дня в Киеве ожидаются грозы vk.com/Сергей Присяжный

В Киеве до конца дня 30 мая, местами шквалы 15-20 м/с, сообщает пресс-служба КГГА.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы.

По прогнозу Укргидрометцентра, во вторник, 30 мая, в Киеве местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.