Группа депутатов из БПП и "Народного фронта" предложила Раде отменить залог для взяточников

Действующие нормы УПК позволяют взяточникам выходить под незначительный залог. Депутаты хотят изменить законодательство.

Депутаты парламентской коалиции хотят сажать людей в СИЗО по подозрению в ненасильственных преступлениях Андрей Товстыженко, ZN.UA

зарегистрирован законопроект № 5619 об отмене залога для подозреваемых во взяточничестве (статья 368 Уголовного кодекса). Авторы проекта – группа депутатов от фракций коалиции – "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".

Изменениями в УПК Украины предлагается дополнить статью 183 Уголовного процессуального кодекса Украины частью пятой, предусмотрев, что при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не допускается применение залога в уголовных производствах относительно преступлений, предусмотренных частями второй-четвертой статьи 368, статьей 368-2 и частями второй-четвертой статьи 368-3 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, практика применения положений УПК Украины показала отрицательную тенденцию использования отдельных его положений в качестве инструмента уклонения от уголовного преследования.

"Одними из наиболее уязвимых в этом аспекте оказался институт залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве, отдельные элементы которого (в основном размер и условия применения) создали предпосылки для его использования с целью избежания ответственности лицами, которые совершили преступления, связанные с получением неправомерной выгоды", - говорится в записке.

Статус таких лиц в обществе позволяет им находясь на свободе активно противодействовать усилиям следователя и оперативных подразделений, препятствовать установлению истины путем уничтожения документов, вещественных доказательств, запугивания лиц, которые могут быть свидетелями или потерпевшими, отмечают депутаты.

"При таких обстоятельствах у подозреваемого формируется чувство безнаказанности, откровенное пренебрежение к обстоятельствам, свидетельствующим о его виновности, и, как следствие, создаются условия для совершения подобных действий в будущем", - говорится в записке.

Напомним, что все высокопоставленные чиновники, которых в Украине задерживают при получении взятки, выходят под залог.