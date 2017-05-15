Грицак считает засекречивание е-деклараций необходимым условием безопасности сотрудников СБУ

Глава СБУ заявил о готовности работников ведомства показать декларации в случае принятия нового закона, который разрешит это.

Грицак рассказал, почему сотрудники СБУ не показывают собственные доходы Сайт президента Украины

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время сегодняшнего брифинга в Киеве сообщил, чтозасекречены в соответствии с нормами закона и ради их безопасности, пишет " Украинская правда ".

"В моей декларации ничего не изменилось. Мы или должны соблюдать закон, или не должны соблюдать. У наших сотрудников нет ни у кого сотен тысяч долларов или евро в тех декларациях", – рассказал глава СБУ.

Кроме того, Грицак отметил согласие сотрудников СБУ показать свои декларации, если соответствующий закон будет принят.

"Будет принят закон, чтобы мы их показали, – мы их покажем. Будет такое решение суда...", - заверил он.

По словам главы СБУ, работа в ведомстве является очень важной и опасной, поэтому некоторые сотрудники сообщили о желании уволиться в том случае, если им будет необходимо обнародовать собственные декларации.

"Реально, вы знаете, что наших сотрудников взрывают, за нашими сотрудниками реально охотятся? Вы понимаете, что сотрудники департамента защиты национальной государственности СБУ сказали откровенно, что если дойдет до того, что мы будем вывешивать на сайтах, – мы просто уволимся", – возмутился глава спецслужбы.

Он также подчеркнул тот факт, что обнародовать декларации, в которых "указывается все", во время военных действий со страной-агрессором опасно. Ни в одной стране, которая не ведет боевые действия, декларации работников спецслужб не обнародуются, отметил Грицак.

"Ни в одной из тех стран декларации сотрудников спецслужб с адресами не выставляются напоказ" - подчеркнул глава СБУ.

Глава спецслужбы также сообщил о том, что сотрудники ведомства не прячутся и всегда готовы предоставить информацию относительно деклараций в случае запроса на конкретных людей.

"Мы не прячемся. Если нужно подать для проверки – мы готовы подать. Но давайте не играть с законом. Примите другой закон – и мы выполним этот закон", – подчеркнул Грицак.

Глава НАПК Наталья Корчак подтвердила, что ее ведомство не имеет доступа к засекреченным электронным декларациям сотрудников СБУ. В комментарии журналистам Корчак отметила, что с подобными декларациями могут работать только лица, которые имеют доступ к государственной тайне.

Соавтор закона "О предотвращении коррупции" Виктор Чумак, в свою очередь, отметил, что в СБУ есть сотрудники, которые ведут контрразведывательную деятельность, и закон защищает информацию об их личности и финансировании. В то же время руководство СБУ и публичные сотрудники в данную категорию, по его словам, не попадают.

В международной антикоррупционной организации Transparency International, тем временем, указывают, что позиция СБУ противоречит духу закона о е-декларирования.

Ранее в интервью для ZN.UA член НАПК Руслан Рябошапка заявлял, что предусмотренный законом о предотвращении коррупции особый порядок финансового контроля лиц, которые относятся к кадровому составу разведывательных органов, не предусматривал такого порядка для руководства СБУ. Он также опроверг заявление СБУ о том, что подача деклараций чиновников службы в нынешнем порядке была заранее согласована с НАПК. Этот вопрос на заседании НАПК не рассматривался.

Он также рассказал, что за работу с СБУ в НАПК отвечает Руслан Радецкий.

В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник в интервью ZN.UA заявил, что узнал о ситуации с е-декларациями сотрудников СБУ из СМИ. Он также сообщил, что его Бюро обратилось к НАПК с просьбой объяснить, на основании чего принято решение о засекречивании е-деклараций сотрудников СБ Украины.

Читайте интервью Руслана Радецкого ZN.UA в материале Валентины Самар "НАПК. Смена "смотрящих"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".