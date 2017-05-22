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Глава ВСУ считает нынешнюю ситуацию с судебной системой самой тяжелой со времен независимости Украины

22 мая в 15:59

На судей давят государственные органы и общественные активисты, а срок полномочий 40% из них истек.

Ярослав Романюк
Глава ВСУ рассказал о проблемах судебной системы Украины
Совет судей Украины
В Украине почти половина судей при должностях имеет проблемы с осуществлением правосудия, поскольку срок полномочий 40% из них истек, сообщил председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк.

"На сегодня на 40% судейских должностей правосудие не осуществляется, поскольку они являются вакантными. Потому что судьи, которые занимают эти должности, не имеют права осуществлять правосудие, поскольку истек срок их полномочий", - рассказал Романюк во время первого общенационального форума "Независимые суды и свободные СМИ: синергия ради будущего".

По мнению главы ВСУ, судебная система Украины оказалась в самом тяжелом, со времен независимости, положении, пишет "Укринформ".

"На сегодня судебная система оказалась перед новыми вызовами, новыми проявлениями давления, влияния на суд, которые позволяют себе как органы государственной власти, так и представители гражданского общества", - резюмировал он.

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Напомним, 30 сентября 2016 года вступили в силу изменения в Конституцию Украины в части правосудия и Закона "О судоустройстве и статусе судей", в связи с чем в стране стартовала судебная реформа. Верховный суд стал высшей судебной инстанцией Украины, его состав должен быть сформирован из судей, выбранных по итогам открытого конкурса.

26 декабря стало известно о том, что к участию в конкурсе на занятие должностей судей обновленного Верховного суда допущены 653 кандидата. Конкурс объявлен на 120 вакантных должностей, по 30 человек в каждый кассационный суд.

Подробнее о судебной реформе в Украине читайте в материале Михаила Жернакова"Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Укринформ
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Тэги суд Украина должность полномочия система Романюк правосудие ВСУ судьи
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