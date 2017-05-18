Факты из фильма "Убийство Павла" стали открытием для Деканоидзе

Бывшая глава Нацполиции отметила невозможность просмотра всех видеоматериалов по делу собственноручно.

Деканоидзе считает раскрытие убийства Шеремета делом чести для Украины Василий Артюшенко, ZN.UA

Экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе на знала фактов, которые обнародовали авторы фильма "". И имеет много вопросов к журналистам, сообщила она в эфире телеканала " ZIK ".

Деканоидзе напомнила, что в 2016 году, сразу после убийства журналиста Павла Шеремета, была создана оперативная группа, в состав которой вошли прокуроры, полицейские и сотрудники СБУ.

"Но все расследования, и это записано в УПК, – за ГПУ, она вела расследование, хотя там были представители еще и СБУ, и Нацполиции", – отметила экс-глава Нацполиции.

Она также удивлена темпами расследования резонансного дела в Украине.

"Естественно, что у нас в Грузии не было нераскрытых терактов – раскрывалось все, были привлечены люди", – отметила Деканоидзе.

Бывшая глава Нацполиции отметила, что хотя на этой должности она и была ответственна за это дело, однако не могла вести все расследование собственноручно.

"Я – не следователь, в конце концов не могла сама пересмотреть все терабайты видео", – напомнила Хатия Деканоидзе.

Раскрытие убийства Павла Шермета должно стать делом чести для Украины, считает Деканоидзе.

"Первое интервью, которое я дала вУкраине - это интервью "Украинской правде", а именно Павлу Шеремету и Севгиль Мусаевой. Я его очень хорошо знала и надеюсь, что когда-нибудь убийц найдут", – резюмировала она.

Напомним, 15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Авторам документального фильма "Убийство Павла" удалось выяснить, что Устименко приезжал к дому Шеремета в ночь накануне убийства и провел там больше часа. Официальное следствие этой информацией не владело.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.