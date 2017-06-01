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Еврокомиссар Хан считает коррупцию главной проблемой Украины

1 июня в 16:32

Украинцы считают главной проблемой страны войну в Донбассе. В Брюсселе все видят иначе.

Порошенко Хан
Стала известна главная проблема Украины
president.gov.ua
Коррупция - главный фактор, который препятствует экономическому и политическому развитию Украины, считает комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

"Антикоррупционные реформы в Украине очень важны для ЕС и украинское общество требует этого также. Коррупция все еще является главным фактором, который препятствует экономическому и политическому развитию Украины", - сказал Хан на пресс-конференции в Киеве.

Еврокомиссар заверил, что ЕС будет делать все возможное для внедрения антикоррупционных реформ в Украине.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в мае 2017 года более половины украинцев (53%) считают военный конфликт на Востоке страны важнейшей проблемой. Для четверти опрошенных (25%) важными являются взяточничество и коррупция во власти.

По материалам: ZN.UA , РБК-Украина ,
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Тэги коррупция проблема Хан
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