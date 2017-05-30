Еврокомиссар Хан даст старт антикоррупционной инициативе ЕС в Украине

Хан встретится с Порошенко и Гройсманом в Киеве, а также посетит Днепр и Мариуполь.

Хан снова обсудит с Порошенко реформы president.gov.ua

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения1 июня прибудет в Киев с официальным визитом. Еврокомиссар проведет в Украине два дня и посетит Киев, Днепр и Мариуполь, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

В Киеве еврокомиссар обсудит с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и членами правительства ход реформ и борьбу с коррупцией.

В четверг Йоханнес Хан и вице-пермьер по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе дадут старт программе "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине", а также встретятся с руководством антикоррупционных органов и неправительственных организаций, который занимаются борьбой с коррупцией.

В пятницу еврокомиссар отправится в Мариуполь, где примет участие в форуме, посвященному вопросам восстановления Донбасса. Он также посетит клинику, восстановленную на средства ЕС и общежитие для внутренне перемещенных лиц. В Мариуполе Хана будут сопровождать первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, министр иностранных дел Павел Климкин, глава Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации Павел Жебривский и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Во второй половине дня еврокомиссар и вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко откроют в Днепре региональный Центр развития местного самоуправления, созданный при поддержке Программы для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития "U-LEAD с Европой".

Напомним, в ноябре прошлого года на Саммите Украина-ЕС было подписано соглашение о выделении Украине 16 миллионов евро на реализацию программы "Антикоррупционная инициатива ЕС". Эти средства, в частности, предназначаются на организацию работы НАПК с электронными декларациями.

Управление программой будет осуществляться из офиса представительства ЕС в Киеве. Ее будет выполнять Дания, поскольку, согласно рейтингу Transparency International, она наименее коррумпированная страна в мире. Украина же в этом рейтинге занимает 131-е место из 168 возможных.