Еврокомиссар Хан назвал условия для предоставления Украине 100 млн евро

ЕС выделит деньги в случае создания фонда энергоэффективности.

Хан пообещал Украине 100 млн евро Евросоюз намерен выделить Украине 100 млн евро в случае, если будет создан фонд энергоэффективности и приняты необходимые законопроекты, заявил комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан

"Мы надеемся, что вскоре будет создан фонд энергоэффективности и Европейский Союз планирует внести до 100 млн евро", - сказал Хан.

Для этого, по его словам, должно быть принято необходимое законодательство в Верховной Раде.

Еврокомиссар выразил надежду, что Украина примет законопроекты достаточно быстро, поскольку это является предпосылкой для предоставления Украине необходимых средств для развития сферы энергоэффективности.