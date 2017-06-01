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Еврокомиссар Хан назвал условия для предоставления Украине 100 млн евро

1 июня в 21:29

ЕС выделит деньги в случае создания фонда энергоэффективности.

Еврокомиссар Йоханнес Хан
Хан пообещал Украине 100 млн евро
Евросоюз намерен выделить Украине 100 млн евро в случае, если будет создан фонд энергоэффективности и приняты необходимые законопроекты, заявил комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан
 
"Мы надеемся, что вскоре будет создан фонд энергоэффективности и Европейский Союз планирует внести до 100 млн евро", - сказал Хан.
 
Для этого, по его словам, должно быть принято необходимое законодательство в Верховной Раде.
 
Еврокомиссар выразил надежду, что Украина примет законопроекты достаточно быстро, поскольку это является предпосылкой для предоставления Украине необходимых средств для развития сферы энергоэффективности.
 
 
Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан 1 июня прибыл в Киев с официальным визитом. Еврокомиссар проведет в Украине два дня и посетит Киев, Днепр и Мариуполь. 
 
По материалам: Українські новини
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