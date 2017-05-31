Директор Украинского института национальной памяти объяснил "кражу" Путиным Анны Ярославны

По мнению Вятровича, историю можно создавать, развивать, или воровать, что и сделал президент России.

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ДиректорВладимир Вятрович объяснил "присвоение" президентом Российской Федерации Владимиром Путиным украинской истории.

"История - это не только скучная для кого-то наука, с хронологией и попытками установить связь между событиями в прошлом. Это еще и важный совокупный опыт сообщества, который помогает избегать ошибок в будущем. Это общественный и политический капитал этого общества", - написал он на своей странице в Facebook.

По мнению Вятровича, этот капитал можно "зарабатывать, развивать, инвестировать, или воровать".

"Именно последним занимается Путин, продолжая привычную для российских имперцев традицию присвоения чужого прошлого", - добавил историк.

Ранее отмечалось, что российский президент Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что дочь князя Ярослава Мудрого Анна была "русской".

Ранее американские и британские СМИ написали об обмене ироничными комментариями официальных страниц Украины и России в Twitter после этого заявления Путина.