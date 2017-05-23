Бывшему заместителю главы Нацполиции Хмельницкой области сообщили о подозрении

Экс-правоохранитель под разными предлогами собрал с подчиненных 30 тысяч гривень, которые потратил не на "нужды службы", а на собственное обогащение.

На Хмельнитчине экс-полицейский попался на мошенничестве Василий Артюшенко, ZN.UA

Сотрудники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при сопровождении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины сообщили о подозрении бывшемуГлавного управления Национальной полиции в Хмельницкой области, сообщает пресс-служба ГПУ.

Бывшего правоохранителя обвиняют в мошенничестве и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Ему инкриминированы ч. 2 статьи 190 и ч. 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Следователи установили, что экс-полицейский, занимая высокую должность, регулярно получал от подчиненных денежные средства на общую сумму в 30 тысяч гривень. Они собирались им якобы "на нужды службы". Он также собирал с подчиненных деньги якобы на съемку фильма о деятельности Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области и ремонт часовни, однако на самом деле ремонтные работы и съемки фильма не проводились.

В настоящее время все обстоятельства данного дела устанавливаются. Прокуроры передали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, вечером 19 мая Генеральная прокуратура Украины обнародовала информацию о задержании на Сумщине заместителя начальника отдела оперативно-технического управления НАБУ. По информации ZN.UA, задержанный вместе с сообщником требовал у владелицы торговой марки 300 тысяч долларов за закрытие производства об уклонении от уплаты налогов на сумму четыре миллиона гривень, зарегистрированного в Государственной фискальной службе.

При получении 150 тысяч долларов его задержали сотрудники СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

В НАБУ утверждают, что Самковый уволился из Бюро еще в феврале. По данным ряда СМИ, до прихода в НАБУ Самковый длительное время работал в СБУ.