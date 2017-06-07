Бойцы ВСУ дали отпор оккупантам на луганском направлении

Во время ожесточенных боев были ликвидированы 11 боевиков.

ВСУ отбили атаку боевиков в Луганской области Пресс-центр АТО/Facebook

В среду, 7 июня, боевики российско-террористических формирований безуспешно пытались захватить украинские позиции в районе поселка Желобок в. Бойцы Вооруженных сил Украины дали отпор оккупантам, противник понес серьезные потери, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По состоянию на 22:00 среды 11 боевиков были ликвидированы, 14 – получили ранения.

В течение дня террористы активно применяли крупнокалиберную ствольную артиллерию и минометы. С 14:20 до 21:00 из оккупированной Сентяновки по позициям ВСУ вел огонь вражеский танк. Боевые действия сопровождались массированной информационной атакой российских пропагандистских ресурсов, которые обвиняли украинскую армию в нарушение Минских договоренностей.

Все попытки противника захватить позиции ВСУ окончились неудачей, резюмировали в штабе.

Напомним, 7 июня обстановка в зоне АТО обострилась. На луганском направлении боевики российско-террористических формирований активно применяли крупнокалиберную артиллерию против бойцов Вооруженных сил Украины. Во время ожесточенных боев погибли два украинских военнослужащих, 11 бойцов получили ранения.