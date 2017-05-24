Более 90% гостей Евровидения хотели бы снова вернуться в Украину

Большинство гостей Евровидения убеждены, что Украина станет членом ЕС уже в следующие пять лет.

Гости Евровидения хотят видеть Украину в составе ЕС Andres Putting / eurovision.tv

Абсолютное большинство гостей(92%) хотели бы снова вернуться в Украину, свидетельствуют данные опроса компании GfK Ukraine по заказу Института мировой политики (ИСП).

"Опрос четко продемонстрировал кардинальное изменение в восприятии Украины. Если до Евровидения каждый четвертый (24%) ассоциировал Украину с войной, то после нескольких дней в Киеве "военная ассоциация" исчезла вообще. Иностранцы отметили (34%), что теперь главная ассоциация с Украиной – "гостеприимство, замечательные позитивные люди", - рассказала директор ИСП Алена Гетьманчук.

Заместитель директора ИСП Сергей Солодкий отметил, что несмотря на то, что российская власть пытается навязать иностранцам представление о конфликте на Донбассе как сугубо внутреннем, гости Евровидения оказались более осведомленными. "70% опрошенных четко определили конфликт как межгосударственный – как войну между Россией и Украиной. Лишь 4% считают конфликт – гражданской войной", - сообщил он.

Более половины опрошенных ( 54%) заявили, что Украина станет членом ЕС уже в следующие пять лет. "Интересно, что такого мнения придерживаются в одинаковой степени как представители самих стран ЕС (53%), так и те, кто не принадлежит к еэсовским странам", - отметил Солодкий.

Исследование было проведено компанией GfK Ukraine по заказу Института мировой политики 9-13 мая. В целом было опрошено 1060 гостей Евровидения, из которых более половины (почти 60%) приехали из стран-членов Евросоюза.

Напомним, победителем конкурса Евровидение-2017 в Киеве стал представитель Португалии Сальвадор Собрал, который получил 758 баллов.