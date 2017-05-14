Финал "Евровидения 2017": кто голосовал за Украину

Представители Украины заняли 24 место в финале.
Результаты финала определялись зрительским голосованием и голосованием национальных жюри стран-участниц конкурса 50/50.
За Украину проголосовали национальные жюри:
Азербайджана – 7 баллов
Израиля – 4 балла
Болгарии – 1 балл
По результатам общего голосования зрителей наша страна получила 24 балла.
Таким образом, в сумме группа О.Torvald получила 36 баллов и заняла 24 место в финале конкурса.
Напомним, победителем "Евровидения 2017" стал представитель Португалии Сальвадор Собрал, который получил 758 баллов.ZN.UA