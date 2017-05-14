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Финал "Евровидения 2017": кто голосовал за Украину

14 мая в 04:30

Представители Украины заняли 24 место в финале.

O.Torvald
O. Torvald заняли 24 место в финале
Karabas Live
В Киеве завершился финал международного песенного конкурса "Евровидение 2017", Украину на котором представляла группа O. Torvald с песней Time.

Результаты финала определялись зрительским голосованием и голосованием национальных жюри стран-участниц конкурса 50/50.

За Украину проголосовали национальные жюри:

Азербайджана – 7 баллов

Израиля – 4 балла

Болгарии – 1 балл

По результатам общего голосования зрителей наша страна получила 24 балла.

Таким образом, в сумме группа О.Torvald получила 36 баллов и заняла 24 место в финале конкурса.

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Напомним, победителем "Евровидения 2017" стал представитель Португалии  Сальвадор Собрал, который получил 758 баллов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина конкурс Евровидение
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2 комментария
  • VViktor Сегодня, 09:17 Константину Меладзе! Гринджолы были лучше оторвальдов. Костя советую плотнее заниматься Веркой, а не лезть в украинскую музыкую Ответить Цитировать Пожаловаться
  • VViktor Сегодня, 09:14 Константину Меладзе! Гринджолы были лучше чем протянутые тобою оторвалдьды. Костя,советую плотнее заниматься Веркой, а не музыкантами в Украине. Ответить Цитировать Пожаловаться
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