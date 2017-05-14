Боевики применили "Град" вблизи населенного пункта Новолуганское

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Противник уничтожают инфраструктуру Донбасса, отмечают в штабе АТО.

Боевики применили "Град" После трагического обстрела мирной Авдеевки , приведшего к гибели и ранения мирных жителей, российско-оккупационные войска 22.38 часов применили реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" вблизи населенного пункта Новолуганское (Светлодарска дуга), сообщает пресс-служба штаба АТО.

В ходе обстрела были повреждены газопровод и инфраструктура холдинговой компании "Бахмутский Аграрный Союз". Один из животноводческих комплексов разрушен, огонь продолжает уничтожать имущество.

"В который раз незаконные вооруженные формирования продемонстрировали дерзкое игнорирование Минских соглашений и свое отношение к гражданам Донбасса". – отметили в штабе АТО.