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Боевики применили "Град" вблизи населенного пункта Новолуганское

14 мая в 01:12
Противник уничтожают инфраструктуру Донбасса, отмечают в штабе АТО. 
БМ-21 «Град»
Боевики применили "Град"
После трагического обстрела мирной Авдеевки, приведшего к гибели и ранения мирных жителей, российско-оккупационные войска 22.38 часов применили реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" вблизи населенного пункта Новолуганское (Светлодарска дуга), сообщает пресс-служба штаба АТО. 
 
В ходе обстрела были повреждены газопровод и инфраструктура холдинговой компании "Бахмутский Аграрный Союз". Один из животноводческих комплексов разрушен, огонь продолжает уничтожать имущество.
 
"В который раз незаконные вооруженные формирования продемонстрировали дерзкое игнорирование Минских соглашений и свое отношение к гражданам Донбасса". – отметили в штабе АТО.   
 
 
 
Боевики в 19.30 открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки, в результате попадания снаряда во двор частного дома погибли четыре человека, еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
 
По материалам: ZN.UA
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