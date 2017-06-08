Боевики обстреляли школу в Красногоровке

Террористы вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Красногоровка снова оказалась под огнем террористов Национальная полиция Украины

Вечером в среду, 7 июня, боевики российско-террористических формирований в очередной раз нанеслиДонецкой области.

Несколько боеприпасов, выпущенных из запрещенных Минскими договоренностями видов вооружений, разорвались возле местной общеобразовательной школы №1 около 22:30, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В это время в здании никого не было. Информация о разрушениях и других последствиях обстрела уточняется.

Напомним, 28 мая боевики российско-террористических формирований обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в районе Красногоровки Донецкой области, а также жилые кварталы и инфраструктурные объекты города. Противник вел огонь из 122-мм артиллерии, минометов и гранатометов. Несколько местных жителей получили ранения и травмы.

Снаряды противника поразили отделение неврологии и скорой помощи Красногоровской районной больницы, пробили крышу средней школы №2 по улице Нахимова, а также повредили жилые дома на улицах Маяковского, Белинского, Грушевского, Чайковского, Богдана Хмельницкого и Каштановой – всего 42 здания.